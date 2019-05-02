Европарламент испугался скорой экспансии РФ на Украину

Своим решением упростить получение гражданства гражданам Украины Россия пытается использовать момент, когда Киев и Евросоюз заняты избирательными кампаниями. Москва надеется «продавить» свою инициативу, считая, что Запад не будет её за это сильно порицать. Так считает депутат Европарламента от Польши Михал Бони.

Политик высказал предположение, что за подобными действиями стоит желание России подкупить украинских граждан и переманить их на свою сторону. После чего — манипулировать их общественным сознанием, предлагая различные социальные блага.

В определённый момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины — люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то не нужна дискуссия о том, что это — Украина, — сказал Бони.

Парламентарий добавил, не исключено, что за раздачей паспортов могут стоять и более глубокие мотивы — формальное завладение украинской территорией в будущем, пишет «Укринформ».