Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами 

Lenta.ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) начался прием документов на получение российских паспортов. Соответствующая видеозапись была опубликована в пятницу, 3 мая, в Telegram.
Как отмечают авторы канала, люди выстроились в очередь около здания миграционной службы МВД республики.
По словам местных жителей, первые желающие подать заявление пришли к зданию ведомства уже в пять утра. «На момент открытия управления насчитали в очереди 78 человек», — утверждает Telegram-канал Inside Donetsk.
Документы на получение российского гражданства могут подать только те местные жители, которые постоянно проживают на территории республики и имеют внутренний паспорт, уточняет портал «Русская весна». После этого их заявление в срок до трех месяцев будет рассмотрено в МВД России по Ростовской области, где впоследствии и будет выдан паспорт в случае принятия положительного решения.
26 прием документов на получение российского гражданства начался в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). «В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень-очень много», — отмечал глава республики Леонид Пасечник.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 24 апреля. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.
Последние новости
МИД оценил смену российского посла в Белоруссии Зеленский ответил Путину Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Путин , МВД , портал "Русская весна"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди25
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России31
В Крыму ответили Зеленскому298
Киев нашел альтернативу «Бессмертному полку»595
Тучи сгущаются: москвичей ждут ветра и грозы
Видео
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
Происшествия Катастрофы
Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму
Происшествия
В Правительстве высказались о родстве Медведевой с руководством «Мираторга»
Политика
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России
Армия Ближний Восток
Семья Алсу прервала молчание после скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
В Крыму ответили Зеленскому
Политика
Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Украина В мире
«Ошиблись украинцы»: Соловьев о Зеленском
Общество
Муж Собчак проводит время с известной певицей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение