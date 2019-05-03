Советник Зеленского провел встречу с министром энергетики США

"Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи стороны обсудили привлечение инвестиций в увеличение добычи природного газа на Украине, возможные пути поставки американского сжиженного природного газа, а также реформирование украинского рынка газа, включая "Нафтогаз"

"Кроме этого, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов", — говорится в сообщении.