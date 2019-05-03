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Советник Зеленского провел встречу с министром энергетики США 

РИА Новости + ещё 29 8 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Советник новоизбранного президента Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк обсудил с министром энергетики США Риком Перри вопросы сотрудничества в газовой сфере и ядерной энергетике, сообщила в пятницу пресс-служба Зеленского.
"Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время встречи стороны обсудили привлечение инвестиций в увеличение добычи природного газа на Украине, возможные пути поставки американского сжиженного природного газа, а также реформирование украинского рынка газа, включая "Нафтогаз".
"Кроме этого, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов", — говорится в сообщении.
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В мире , США , Украина , Александр Данилюк , Рик Перри , Нафтогаз , РИА Новости
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