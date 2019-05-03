Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Зеленского предложил восстановить статью о незаконном обогащении 

РИА Новости + ещё 23 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Одной из первоочередных инициатив новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил его советник по вопросам международной деятельности, экономики и финансам Александр Данилюк.
КС Украины в конце февраля признал неконституционной и отменил статью УК о незаконном обогащении. Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели на Украине в 2015 году. Это было одним из требований ЕС в рамках плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
"Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена. Это одна из наших первоочередных инициатив… Это решение должно быть принято в ближайшее время, так как это одно из условий успешного продолжения сотрудничества с МВФ", — сказал Данилюк журналистам в Брюсселе, общение c ними транслировал телеканал «112 Украина».
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
Последние новости
"Поменяли шило на мыло": в Сети оценили ответ Зеленского Путину Для русских за рубежом назначен "день икс" Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Александр Данилюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Международный валютный фонд , Центризбирком России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум69
МИД поставил Киев на место после слов про «Бессмертный полк»3
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию337
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала110
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему58
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение