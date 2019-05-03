Советник Зеленского предложил восстановить статью о незаконном обогащении

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Одной из первоочередных инициатив новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил его советник по вопросам международной деятельности, экономики и финансам Александр Данилюк

КС Украины в конце февраля признал неконституционной и отменил статью УК о незаконном обогащении. Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели на Украине в 2015 году. Это было одним из требований ЕС в рамках плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом

"Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена. Это одна из наших первоочередных инициатив… Это решение должно быть принято в ближайшее время, так как это одно из условий успешного продолжения сотрудничества с МВФ", — сказал Данилюк журналистам в Брюсселе, общение c ними транслировал телеканал «112 Украина».