Советник назвал главный приоритет Зеленского

По его словам, главной задачей президента станет активизация работы «нормандского формата», в который входят четыре страны — Франция, Германия, Россия и Украина.

При этом он добавил, что основная цель — наполнить встречу смыслом, а не как можно скорее провести ее.