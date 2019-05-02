Киев намерен вернуть Донбасс за пять лет

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет. На возвращение Крыма , по его словам, потребуется гораздо больше времени.

На сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, — заявил он в интервью интернет-изданию «Апостроф».

При этом он отметил, что не видит возможности вернуть территории военным путём, так как потери будут огромными.

Как писал News.ru, Вооружённые силы Украины за год продвинулись на 24 км вглубь подконтрольных самопровозглашённым республикам территорий. Об этом сообщил командующий Операции объединённых сил (ООС) Сергей Наев. Он также добавил, что сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции задержали 1358 лиц на стационарных и мобильных блокпостах, 415 из них подозреваются в участии в незаконных вооружённых формированиях.