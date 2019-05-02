Reuters: министр юстиции Кипра ушел в отставку в связи с серией убийств в стране

Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в четверг в отставку из-за разразившегося скандала, связанного с серией убийств в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Николау подал прошение об отставке главе государства Никосу Анастасиадису, который ее принял. "Я проинформировал президента страны о том, что ухожу в отставку по политически чувствительным причинам", — приводит агентство слова министра.

За минувший месяц полиция Кипра обнаружила на острове тела четырех убитых женщин. Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний военнослужащий, признавшийся в семи убийствах, которые он совершал на протяжении последних трех лет. Тела еще троих жертв, в том числе двух девочек в возрасте шести и восьми лет, до сих пор не найдены.