Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сенате возмущены отказом Трампа обсуждать с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020 

Газета.Ru + ещё 12 50 минут назад
Фото: Reuters
Сенатор США Чак Шумер высмеял американского президента Дональда Трампа после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Шумера, главы государств беседовали час, но вместо того, чтобы обсуждать доказательства "российского вмешательства", выявленные расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, лидеры "сплетничали о теориях заговора Fox News".
"Приоритеты Трампа ужасны и подрывают демократию", — заявил Шумер.
Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
Ранее сообщалось, что Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020.
Газета.Ru: последние новости
"Хотели в историю? Действуйте": депутат Рады обратился к Зеленскому Медведчук напомнил Зеленскому об общем у Украины и России Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях
Комментарии5
В мире , Политика , Роберт Мюллер , Чак Шумер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Fox News , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Boeing-737 со 136 пассажирами рухнул в реку3
«Хотели в историю? Действуйте»22
Вновь испытывают: КНДР запустила ракету8
Названо условие для снятия санкций с России124
Медведчук раскритиковал власти за «стыдливое молчание»4
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение