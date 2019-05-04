В сенате возмущены отказом Трампа обсуждать с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020

По словам Шумера, главы государств беседовали час, но вместо того, чтобы обсуждать доказательства "российского вмешательства", выявленные расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера , лидеры "сплетничали о теориях заговора Fox News".

"Приоритеты Трампа ужасны и подрывают демократию", — заявил Шумер.

Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020.