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Пушков напомнил Зеленскому о суде над виновными в трагедии в Одессе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все слова избранного президента Украины останутся ложью, если он не отдаст под суд подлинных виновников в трагедии в Одессе в 2014 году. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе под пение гимна Украины были сожжены и застрелены более 40 человек. Все заявления Зеленского о достоинстве и чести, "правах и свободах" на Украине останутся лицемерием и ложью, если он не отдаст под суд подлинных виновных в одесской бойне", — написал он в Twitter.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
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В мире , Украина , Алексей Пушков
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