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Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек. Они кладут их возле забора, которым огорожена центральная часть заброшенного здания.
Память погибших приходят почтить, в том числе, их родственники. У них на футболках изображены портреты погибших.
У меня погибли здесь муж и брат. Они ставили тут две палатки. А после их сожгли… Власти не расследуют дело… Но мы надеемся, что скоро все изменится, — сказала РИА Новости одесситка Людмила.
2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана, футбольными фанатами, а также сторонниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В здании укрывались представители Антимайдана. Жертвами произошедшего стали 48 человек. Более 250 пострадали.
Ранее МИД РФ обвинил власти Киева в намеренном торможении расследования трагедии и выразил надежду, что новое правительство найдёт в себе силы наказать виновных.
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