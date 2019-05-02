Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов

Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек. Они кладут их возле забора, которым огорожена центральная часть заброшенного здания.

Память погибших приходят почтить, в том числе, их родственники. У них на футболках изображены портреты погибших.

У меня погибли здесь муж и брат. Они ставили тут две палатки. А после их сожгли… Власти не расследуют дело… Но мы надеемся, что скоро все изменится, — сказала РИА Новости одесситка Людмила.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана, футбольными фанатами, а также сторонниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В здании укрывались представители Антимайдана. Жертвами произошедшего стали 48 человек. Более 250 пострадали.