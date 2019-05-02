Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат рассказал о намерении Порошенко создать новую проевропейскую партию 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства Владимиру Зеленскому, намерен создать объединенную проевропейскую партию на базе "Блока Петра Порошенко" перед парламентскими выборами, заявил первый зампредседателя фракции БПП в Верховной раде Игорь Кононенко.
Ранее издание "theБабель" со ссылкой на источник во фракции сообщило, что Порошенко провел закрытую встречу с депутатами, где заявил о намерении "перезапустить" партию.
"Могу анонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия", — сказал Кононенко в интервью газете "Сегодня", комментируя возможное создание новой проевропейской партии, которую возглавит Порошенко.
По его словам, между первым и вторым туром президентских выборов о готовности присоединиться к партии Порошенко заявили люди, ранее занимавшие нейтральные позиции, что стало для ее руководства неожиданностью.
"Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать. Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду", — отметил Кононенко.
Он уточнил, что переговоры о создании объединенной партии на тех же принципах велись и два года назад, но не были успешными.
"Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы", — пояснил Кононенко.
Очередные выборы в парламент Украины запланированы на осень. "Блок Петра Порошенко" сейчас имеет самую большую фракцию в Раде, а партия избранного главы государства Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами. При этом, согласно украинской конституции, большинство кадровых решений президент обязан согласовывать с Радой.
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании52
Грузия решилась на антиамериканский шаг88
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая107
«Турция доконала»: Малышева борется с ожирением16
Футболки Тимати возмутили россиян44
Видео
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
В мире Украина
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
В мире Украина
Футболки Тимати возмутили россиян
Шоу-бизнес
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Шоу-бизнес
Выжившие рассказали о трагедии 2 мая в Одессе
В мире Украина
Минобороны Британии возглавила противница России
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение