В команде Зеленского рассказали о данном им обещании

Избранный президент Украины Владимир Зеленский задумался о возможности баллотироваться на пост главы государства в апреле 2018 года, пообещав при этом не становиться «политиком в классическом смысле этого слова».
Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал представитель команды Зеленского Юрий Костюк.
«Он сказал, что думает, и что у него есть идея, какой должна быть кампания. Володя хотел, чтобы все выглядело нестандартно, чтобы была другая связь, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова», — сказал он.
Костюк добавил, что в апреле прошлого года Зеленский рассказал тесному кргугу людей о своих мыслях по поводу участия в выборах.
«После этого у нас была такая себе «разведка»: мы встречались с разными политологами, политконсультантами, слушали их мысли», — уточнил он.
Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал Владимир Зеленский.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.