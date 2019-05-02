В команде Зеленского рассказали о данном им обещании

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Зеленский пообещал не становиться «классическим политиком» 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский задумался о возможности баллотироваться на пост главы государства в апреле 2018 года, пообещав при этом не становиться «политиком в классическом смысле этого слова».
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Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал представитель команды Зеленского Юрий Костюк.
«Он сказал, что думает, и что у него есть идея, какой должна быть кампания. Володя хотел, чтобы все выглядело нестандартно, чтобы была другая связь, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова», — сказал он.
Костюк добавил, что в апреле прошлого года Зеленский рассказал тесному кргугу людей о своих мыслях по поводу участия в выборах.
«После этого у нас была такая себе «разведка»: мы встречались с разными политологами, политконсультантами, слушали их мысли», — уточнил он.
Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал Владимир Зеленский.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.
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В мире , Видео , Украина , Олег Царев , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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