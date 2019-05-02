В команде Зеленского рассказали о данном им обещании

Зеленский пообещал не становиться «классическим политиком»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский задумался о возможности баллотироваться на пост главы государства в апреле 2018 года, пообещав при этом не становиться «политиком в классическом смысле этого слова».

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал представитель команды Зеленского Юрий Костюк.

«Он сказал, что думает, и что у него есть идея, какой должна быть кампания. Володя хотел, чтобы все выглядело нестандартно, чтобы была другая связь, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова», — сказал он.

Костюк добавил, что в апреле прошлого года Зеленский рассказал тесному кргугу людей о своих мыслях по поводу участия в выборах.

«После этого у нас была такая себе «разведка»: мы встречались с разными политологами, политконсультантами, слушали их мысли», — уточнил он.