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США нужен второй Порошенко, заявил Пушков 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США хотят сделать из избранного президента Украины Владимира Зеленского второго Петра Порошенко. Об этом он написал в своем твиттере.
Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курт Волкер, который заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к избранному президенту Владимиру Зеленскому.
"США нужен второй Порошенко. Волкер предупредил Зеленского, что его задача — продолжать конфликт с Россией. Иначе от него якобы "отвернётся народ"", — написал Пушков.
Он пояснил, что народ отвернулся от Порошенко во многом потому, что устал от политики вражды.
"Копия Порошенко тоже провалится. Волкер не поможет", — подытожил Пушков.
Ранее США предъявили Зеленскому ультиматум.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Курт Волкер , США
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