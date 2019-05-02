США нужен второй Порошенко, заявил Пушков

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курт Волкер , который заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к избранному президенту Владимиру Зеленскому.

"США нужен второй Порошенко. Волкер предупредил Зеленского, что его задача — продолжать конфликт с Россией. Иначе от него якобы "отвернётся народ"", — написал Пушков.

Он пояснил, что народ отвернулся от Порошенко во многом потому, что устал от политики вражды.

"Копия Порошенко тоже провалится. Волкер не поможет", — подытожил Пушков.

Ранее США предъявили Зеленскому ультиматум.