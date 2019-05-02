В Одессе начались акции в память о погибших 2 мая

Жители Одессы собрались на площади Куликово поле с цветами и фото погибших в трагедии пять лет назад, в городе запланированы памятные мероприятия, также там состоятся националистические марши.

Жители города утром начали собираться у Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек и 240 получили ранения, передает ТАСС.

Собравшиеся взяли с собой фотографии жертв и цветы.

На 16.00 по местному времени пройдет митинг скорби, в 19.00 на Греческой площади состоится молебен по погибшим. Митинг националистов запланирован на 18.00.

В акции националистов «Марш украинского порядка» примет участие партия «Национальный корпус». Планируется, что они пройдут по Одессе с государственными флагами и антироссийскими лозунгами.

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На Куликовом поле действует специальный режим, граждан пропускают через фильтрационные пункты и проводят досмотр. Полицейские просят жителей «воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях общественно-политического характера, не нарушать общественный порядок и не провоцировать конфликтные ситуации, быть терпимыми и толерантными друг к другу».

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик отметил, что в Одессе до сих пор нет памятника жертвам трагедии. Он напомнил, что глава партии Юрий Бойко много раз предлагал профинансировать установку такого мемориала.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что оппозиция сможет добиться честного расследования трагедии в Одессе.

«На протяжении пяти лет представители режима, поддерживаемого ура-патриотами и радикалами всех мастей, не считали нужным вспоминать об этой страшной трагедии», — отметил Медведчук.