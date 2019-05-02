Хиллари Клинтон призвала защитить выборы-2020 от России

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о том, что американские выборы в 2020 году нужно защитить от иностранного вмешательства. Это произошло в эфире телеканала MSNBC.

Она подчеркнула, что демократы могут проиграть, если избирательный процесс будет подвержен вмешательству.

"И я не хочу пугать кого-то. Но я хочу, чтобы каждый кандидат знал, что эта угроза все еще остается", — сказала Клинтон.

Ранее сообщалось, что демократы выдвинули ультиматум генпрокурору США по "российскому делу".

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.