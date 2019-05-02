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Хиллари Клинтон призвала защитить выборы-2020 от России 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о том, что американские выборы в 2020 году нужно защитить от иностранного вмешательства. Это произошло в эфире телеканала MSNBC.
Она подчеркнула, что демократы могут проиграть, если избирательный процесс будет подвержен вмешательству.
"И я не хочу пугать кого-то. Но я хочу, чтобы каждый кандидат знал, что эта угроза все еще остается", — сказала Клинтон.
Ранее сообщалось, что демократы выдвинули ультиматум генпрокурору США по "российскому делу".
Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.
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В мире , Конфликты , США , Хиллари Клинтон
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