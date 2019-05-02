Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста

Двухминутная поминальная сирена прозвучала в четверг в Израиле в память о жертвах Холокоста. В 10:00 на территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания.

Сразу вслед за сиреной по всей стране начались мемориальные мероприятия, посвященные памяти 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. В школах проходят уроки истории Холокоста, по всей стране — молодежные патриотические акции. В иерусалимском Музейно-исследовательском центре изучения Холокоста Яд Вашем началась церемония возложения венков к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто против немецко-фашистских захватчиков. После этого в зале Шагала в Кнессете (парламенте страны) в Иерусалиме пройдет церемония "У каждого человека есть имя", во время которой будут зачитаны имена евреев — жертв Холокоста.

День катастрофы и героизма европейского еврейства — национальный день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приуроченный к дате восстания в Варшавском гетто (19 апреля — 16 мая 1943 года). В этом году памятные мероприятия в Израиле проходят под девизом "Война внутри войны — борьба евреев за выживание во время Холокоста".

День катастрофы и героизма отмечается 27 числа месяца нисан по еврейскому календарю в Израиле и за его пределами. В этом году он приходится на период с заката солнца в среду, 1 мая, по вечер четверга, 2 мая. В среду вечером в комплексе Яд Вашем в Иерусалиме в присутствии руководителей еврейского государства были зажжены шесть факелов, символизирующих 6 миллионов погибших во время войны евреев.