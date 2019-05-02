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В ЕС прокомментировали решение США ввести санкции за сотрудничество с Кубой 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕС считает, что решение США ввести в действие положения закона о применении санкций против компаний, работающих с Кубой, подрывает трансатлантическое доверие, намерен защищать себя от таких односторонних мер, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Ранее госсекретарь Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.
"ЕС глубоко сожалеет о полном применении США закона Хелмса-Бертона 1996 года. Решение … является нарушением обязательств, взятых по соглашениям ЕС-США 1997 и 1998 годов, которые с тех пор неукоснительно соблюдались обеими сторонами", — говорится в заявлении от имени ЕС.
В нем отмечается, что такие действия "вызовут ненужные трения и подрывают доверие и предсказуемость в трансатлантическом партнерстве".
"ЕС считает экстерриториальное применение односторонних ограничительных мер противоречащим международному праву и будет использовать все соответствующие меры с связи с последствиями закона Хелмса-Бэртона, в том числе в связи с правами в ВТО и с использованием закона ЕС о блокировании санкций", — говорится в сообщении.
ЕС также заявил, что продолжит работать со своими международными партнерами, выразившими озабоченность действиями США.
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Комментарии
В мире , Европа , Конфликты , США , Федерика Могерини , ВТО , ЕС , Куба
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