Националисты спровоцировали конфликт на траурной акции в Одессе

Стычки между участниками траурных мероприятий и членами праворадикальных организаций произошли в Одессе. Люди пришли на Куликово поле, чтобы почтить память тех, кто пять лет назад погиб в Доме профсоюзов.

В какой-то момент на площадь прибыли националисты, чтобы устроить конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Собравшихся на памятную акцию возмутили воздушные шары красного цвета, которые принесли с собой радикалы, поскольку этот праздничный цвет неуместен на траурном мероприятии. Некая пожилая женщина стала прокалывать эти шары.

Присутствующие негативно отнеслись к лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу, прибывшему на площадь с флагом Украины на плечах, — говорится в сообщении.

После этого началась словесная перепалка. Украинские националисты выкрикивали: «Слава Украине!». Их оппоненты отвечали: «Бандеровские бесы, вон из Одессы!», «Одесса — русский город!».

Участники акции памяти потребовали от полиции удалить националистов с Куликова поля. Полицейские попытались урегулировать ситуацию.

2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство противников новой власти, установившейся в результате февральского государственного переворота. Члены «Правого сектора» (запрещена в РФ), местные футбольные фанаты и приехавшие из Харькова ультрас напали на Куликовом поле на активистов Антимайдана, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного.

Оппозиционеры укрылись в Доме профсоюзов, который был окружён националистами и подожжён. В людей, пытавшихся спастись из объятого пламенем здания, стреляли из огнестрельного оружия. Тех, кто выпрыгивал из окон, добивали на земле.

В результате побоища, по официальным данным, погибли 48 человек, более 240 получили ранения различной степени тяжести.

Украинские власти фактически не стали расследовать трагедию. Зачинщиками беспорядков были признаны 22 человека, арестовали исключительно активистов Антимайдана. Пять человек провели в следственном изоляторе более трёх с половиной лет, однако в сентябре 2017 года были признаны невиновными Черноморским городским судом Одесской области. Сразу после оправдательного приговора им предъявили обвинения в сепаратизме и вновь взяли под стражу.

Ранее News.ru сообщал, что участники траурных мероприятий на Куликовом поле в Одессе запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших 2 мая 2014 года.