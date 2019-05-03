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На Украине призвали строить армию в ответ на выдачу паспортов РФ в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 6 5 часов назад
Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Полторак призвал партнеров объединяться и «давить на Россию».
Украина должна строить сильную армию в ответ на выдачу российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
В интервью телеканалу «Прямой» глава украинского военного ведомства призвал партнеров объединяться в международную коалицию для того, чтобы «давить на Россию», которая, по его мнению нарушает международное право.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства РФ жителям народных республик Донбасса. По результатам социологического опроса стало ясно, что 86% местного населения хотят получить российские паспорта.
Кроме того, по упрощенному порядку гражданство РФ смогут получить и те, кто родился и ранее проживал на Крымском полуострове, но покинул его до воссоединения с Россией, а определенные категории граждан из Сирии, Ирака и Афганистана.
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В мире , Конфликты , Владимир Путин , Министерство обороны
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