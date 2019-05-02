Экс-депутат призвал Зеленского встать на колени у Дома профсоюзов в Одессе

Журавко выразил мнение, что раскол на Украине начался после трагедии 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек.

"Именно в тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов — горело будущее Украины", — отметил экс-депутат.

По словам Журавко, если Зеленский хочет воссоединения страны, он обязан 2 мая приехать в Одессу, чтобы возложить цветы к Дому профсоюзов.

"И не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником. И конечно же, начать честное, открытое и всеохватывающее расследование, чтобы найти виновных того ужаса и наказать их по всей строгости закона", — добавил политик.

Трагедия в Одессе

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.

Второго мая между ними и футбольными ультрас, а также радикалами Евромайдана начались потасовки, закончившиеся разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись "антимайдановцы".

Радикалы открыли огонь по тем, кто пытался спастись из горящего здания. Жертвами противостояния в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.