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Экс-депутат призвал Зеленского встать на колени у Дома профсоюзов в Одессе 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал избранного президента страны Владимира Зеленского извиниться за действия своего предшественника Петра Порошенко и встать на колени перед Домом профсоюзов в Одессе. Об этом политик написал в Facebook.
Журавко выразил мнение, что раскол на Украине начался после трагедии 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек.
"Именно в тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов — горело будущее Украины", — отметил экс-депутат.
По словам Журавко, если Зеленский хочет воссоединения страны, он обязан 2 мая приехать в Одессу, чтобы возложить цветы к Дому профсоюзов.
"И не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником. И конечно же, начать честное, открытое и всеохватывающее расследование, чтобы найти виновных того ужаса и наказать их по всей строгости закона", — добавил политик.
Трагедия в Одессе
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.
Второго мая между ними и футбольными ультрас, а также радикалами Евромайдана начались потасовки, закончившиеся разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись "антимайдановцы".
Радикалы открыли огонь по тем, кто пытался спастись из горящего здания. Жертвами противостояния в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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