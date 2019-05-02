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Глава МИД Великобритании считает «забавным» интервью Петрова и Боширова телеканалу RT 

ТАСС + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Джереми Хант считает "забавным" интервью подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они дали телеканалу RT. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки по странам Африки, информирует в четверг агентство Press Association.
"И хотя это было забавным, когда мы увидели интервью с подозреваемыми [в причастности к инциденту] в Солсбери, на самом деле за всем этим стоит гораздо более дурная цель", — полагает глава британской дипломатии.
Хант также выступил с утверждением, будто Россия проводит внешнюю политику, ориентированную якобы на то, чтобы "сеять путаницу, вносить раскол и дестабилизировать [западные] демократии".
"Им особенно нравится делать это с помощью манипулятивных СМИ, фейковых новостей, и я боюсь, что RT является частью этих усилий", — предположил он.
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.
5 сентября 2018 года Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.
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В мире , Джереми Хант , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Александр Петров , Парламент Великобритании , Генштаб , МИД , ГРУ , Russia Today , Великобритания
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