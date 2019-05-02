Глава МИД Великобритании считает «забавным» интервью Петрова и Боширова телеканалу RT

Великобритании Глава МИД Джереми Хант считает "забавным" интервью подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они дали телеканалу RT. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки по странам Африки, информирует в четверг агентство Press Association.

"И хотя это было забавным, когда мы увидели интервью с подозреваемыми [в причастности к инциденту] в Солсбери, на самом деле за всем этим стоит гораздо более дурная цель", — полагает глава британской дипломатии.

Хант также выступил с утверждением, будто Россия проводит внешнюю политику, ориентированную якобы на то, чтобы "сеять путаницу, вносить раскол и дестабилизировать [западные] демократии".

"Им особенно нравится делать это с помощью манипулятивных СМИ, фейковых новостей, и я боюсь, что RT является частью этих усилий", — предположил он.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.