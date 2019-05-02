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Конгрессвумен вступилась за Мадуро 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Член палаты представителей США от демократической партии Ильхан Омар заявила в эфире телепередачи Democracy Now!, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Об этом сообщает Mediaite.
По ее словам, многие решения американских властей привели к "разрухе" в Венесуэле и США "как бы подготовили почву" для той ситуации, которая в настоящий момент сложилась в латиноамериканской стране. Также Омар подчеркнула, что США долгое время "задирали" венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Омар стала первой мусульманкой и первой американкой сомалийского происхождения, избранной в конгресс США.
Ранее Мадуро призвал венесуэльцев сказать "нет" вторжению США.
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Венесуэла
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