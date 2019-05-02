В парламенте Эстонии расхотели видеть флаг Евросоюза

Председатель Консервативной народной партии Эстонии Хенн Пиллуаас распорядился заменить флаги Евросоюза на государственные флаги республики в Белом зале парламента. Об этом сообщает портал ERR.ee 29 апреля.

«Когда в Рийгикогу с визитом прибудут высокопоставленные представители зарубежных стран, то мы вернем флаги со звездами назад. Но в остальное время в Белом зале будут лишь эстонские государственные флаги. Это символы нашего суверенитета», — сказал политик.

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рийвас призвал Пиллуааса вернуть флаги ЕС, подчеркнув, что Рийгикогу является представительным зданием страны, и мероприятия проходят в нем в соответствии с европейскими ценностями.

«Выброс флага — это не просто вопрос декораций, он имеет символическое значение», — заявил депутат.

Он добавил, что флаги были убраны из Белого дома по распоряжению партии, которая «открыто является евроскептиком».

30 апреля оппозиционная Партия реформ, членом которой является Рийвас, подала официальный запрос относительно решения Пиллуааса.

В марте Партия реформ выиграла парламентские выборы, получив 34 мандата. На втором месте — правящая Центристская партия, которая получила 25 мест в парламенте. Далее идут Консервативная народная партия (19 мандатов), «Отечество» (12 мандатов) и Социал-демократическая партия (10 мандатов).