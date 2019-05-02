Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктория Нуланд требует новых санкций против России 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Она объяснила, что санкции должны включать пакет "юридических и нормативных наказаний", скоординированных с союзниками Соединенных Штатов. По ее словам, эти санкции следует принять, если американские власти заметят свидетельства "враждебных действий" России.
"Мы не можем ждать, пока преступление свершится, чтобы потом обсуждать, какие у него могут быть последствия", — подчеркнула Нуланд.
Ранее в сенате США призвали к усилению санкций против России.
Газета.Ru: последние новости
Конгрессвумен вступилась за Мадуро Мадуро признал необходимость "исправления ошибок" в Венесуэле Киев отказался признавать решение России выдавать паспорта жителям Донбасса
В мире , США , Выборы на Украине , cанкции , Виктория Нуланд , Сенат США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадуро объявил «великий план изменений»7
В Британии сочли «забавным» интервью Петрова и Боширова1
Зеленского захотели научить украинскому языку7
США пригрозили Венесуэле военной операцией55
Лоза порассуждал о «Детской неожиданности»2
Видео
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект
Наука и техника Наука
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение