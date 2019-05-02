Виктория Нуланд требует новых санкций против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России

Она объяснила, что санкции должны включать пакет "юридических и нормативных наказаний", скоординированных с союзниками Соединенных Штатов. По ее словам, эти санкции следует принять, если американские власти заметят свидетельства "враждебных действий" России.

"Мы не можем ждать, пока преступление свершится, чтобы потом обсуждать, какие у него могут быть последствия", — подчеркнула Нуланд.