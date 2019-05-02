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Власти Испании осознают ошибку с признанием Гуайдо, считает испанский политик 

Газета.Ru + ещё 6 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас заявил, что правительство Испании осознает, что ошиблось, признав оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает РИА "Новости".
Он утверждает, что даже министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель понимает ошибку с признанием Гуайдо, несмотря на отсутствие официальных заявлений испанского внешнеполитического ведомства по этому поводу.
"В частном порядке мы признаем, что на самом деле было ошибкой признать президентом человека, который не хочет свободных выборов в Венесуэле, который хочет совершить государственный переворот и устроить кровопролитие с интервенцией США", — сказал Иглесиас.
Ранее Лавров обвинил США в поддержке попытки переворота в Венесуэле.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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В мире , переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Пабло Иглесиас , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Испания
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