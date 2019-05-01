Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанного соратника Лукашенко назвали агентом ФСБ 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: vsr.mil.by
Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.
По его словам, Втюрин регулярно передавал данным организациям некую информацию.
«Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему "в наследство" из прошлого», — сказал собеседник агентства, пояснив, что у Втюрина из-за учебы в России осталось много связей и друзей в спецслужбах этой страны.
«В ситуации, когда налицо большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения [президента Белоруссии Александра] Лукашенко — недопустимо», — добавил источник.
Другой источник рассказал «Росбалту», что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера.
«Вплоть до того, что младший сын президента, Коля, буквально рос на руках у папиного охранника», — отметил собеседник издания.
Он также усомнился в том, что такое высокопоставленное лицо действительно могли начать преследовать из-за взятки в размере 150 тысяч долларов, поскольку, по его словам, в кругах такого уровня расчеты подобными суммами являются нормой.
30 апреля официальный Минск обнародовал указ Лукашенко от 24 апреля, которым президент Белоруссии освободил Втюрина от должности замгоссекретаря Совбеза республики за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». За день до этого издание «Наша Нива» сообщило о задержании силовика сотрудниками КГБ за взятку в крупном размере (по данным «Белорусских новостей», речь идет о 150 тысячах долларов), позднее родственники Втюрина подтвердили TUT.BY информацию об уголовном преследовании в отношении него.
КГБ Белоруссии и Совбез республики не комментировали эти сведения.
Втюрин неоднократно включался белорусскими журналистами в рейтинги самых влиятельных людей в Белоруссии. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко. В 2002-м окончил Академию МВД Белоруссии, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.
Последние новости
Путин подписал закон о надежном интернете Подписан закон об ипотечных каникулах Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев
Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ФСБ , КГБ РБ , МВД , Федеральная служба охраны , Росбалт , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД Украины выразил протест России14
Россия предостерегла США от агрессии против Венесуэлы242
В РФ отреагировали на «последние пакости» команды Порошенко6
Жена рассказала о конфликте Зеленского с Коломойским23
США отказались бояться оружия России в Венесуэле419
Видео
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
В штабе Зеленского рассказали о квартире его жены в Крыму
В мире Украина
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
США заговорили о военной операции в Венесуэле
В мире Латинская Америка
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение