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Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
«Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным на Украине и, в конце концов, помогло стать избранным президентом Украины», — написал он в Facebook.
При этом он отметил, что эфир этого шоу «имеет странный вид».
«У меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — добавил Зеленский.
Ранее НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Как ожидается, шоу выйдет на экраны 3 мая, при этом оно было записано ещё в 2011 году.
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