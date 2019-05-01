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Гуайдо заявил, что 2 мая в Венесуэле начнется всеобщая забастовка 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на митинге в Каракасе.
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"Завтра [2 мая] начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен", — сказал Гуайдо, чьи слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
Оппозиционер также выразил уверенность в скором "окончании узурпации власти [со стороны президента Николаса Мадуро]".
"Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути", — подчеркнул Гуайдо.
Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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