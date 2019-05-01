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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании 

ТАСС + ещё 3 48 минут назад
Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона из-за несанкционированного распространения им информации с заседания Совета по национальной безопасности. Об этом информировала в среду канцелярия премьера.
"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров. Решение премьер-министра было принято на основе проведенного расследования по поводу несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности", — отмечается в заявлении.
Новым главой Минобороны Великобритании назначена бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.
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В мире , Армия , Войска , Тереза Мэй , Министерство обороны , Великобритания
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