ВКС РФ доставили в Сирию гумпомощь от Монголии

Сирию были доставлены восемь тонн гуманитарной помощи.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставил на авиабазу Хмеймим в Сирии восемь тонн гуманитарной помощи от Монголии , сообщили в Минобороны.

В том числе в САР были переданы тысяча теплых одеял, школьные принадлежности (рюкзаки, канцтовары), медицинское санитарное оборудование для оказания первой помощи.

Сопровождала груз группа министерства обороны Монголии.

Теперь конвоями российского Центра по примирению враждующих сторон гумпомощь будет доставлена наиболее нуждающимся гражданам, а также в отдаленные и труднодоступные районы Сирии.