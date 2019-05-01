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Помпео: ЗРК РФ не помешают вторжению США в Венесуэлу 

Аргументы Недели 35 минут назад
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы не помешают США осуществить военный сценарий в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро.
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"Если президент примет такое решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата", — сказал политик.
Госсекретарь США подчеркнул, что никто "не должен заблуждаться" на этот счет. По словам Помпео, речь идет о российских ЗРК, которые на сегодняшний день стоят на вооружении армии Венесуэлы.
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