Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, как японцы относятся к императору 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Согласно проведенному по всей Японии опросу, 74% жителей страны поддерживают символическую роль императора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Из исследования следует, что еще 7% японцев хотели бы упразднения системы монархии, а 4%, наоборот, выступают за усиление роли императора в делах Японии.
Согласно исследованию, проведенному агентством Kyodo, 82% жителей Японии положительно относятся к взошедшему на престол 59-летнему Нарухито, который сменил своего отца 85-летнего Акихито.
Ранее сообщалось, что Нарухито впервые обратился к подданным. Он поклялся выполнять свои обязанности символа Японии в соответствии с конституцией.
Газета.Ru: последние новости
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Коломойского спросили о возвращении "Приватбанка" Националисты устроили марш по улицам Одессы
В мире , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не надеются на США: В ЕС заговорили об армии11
В Киеве придумали как сделать армию больше114
Киев выследит новых россиян из Донбасса40
Суд освободил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Новый генерал: НАТО сменит главнокомандующего в ЕС
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение