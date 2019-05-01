Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине

Болтон обиделся на CNN из-за вопроса о звонке Трампа Путину

Отмечается, что Болтон пришел на одну из программ, где Берман задавал ему разные вопросы. Советник Трампа обиделся на ведущего, когда тот уточнил у него насчет ранее сказанных слов о якобы запланированном звонке Путина и Трампа. Берман пытался вывести Болтона на разговор, однако тот не отвечал и тогда журналист подчеркнул, что советник "упускает общий смысл".

"Тот, кто упускает суть, это ты", — резко ответил Болтон.

Ранее Болтон обратился к России с просьбой на фоне происходящего в Венесуэле.