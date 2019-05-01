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Трамп 60 раз за час обрушился с критикой на Джо Байдена в твиттере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп за час более 60 раз сделал ретвиты записей с критикой бывшего американского вице-президента Джо Байдена, объявившего о своем намерении баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Mediaite.
При этом отмечается, что он начал ретвитить записи в 5.36 утра по местному времени.
Сначала Трамп прокомментировал сообщения о том, что крупнейший в США профсоюз пожарных поддержал кандидатуру Байдена, заявив, что он сделал для пожарных больше, чем весь профсоюз, и не получил взамен ничего. Затем он стал размещать на своей странице твиты пожарных, которые не поддерживают Байдена и хотят проголосовать за Трампа.
Ранее газета The New York Times писала, что Байден впервые в роли кандидата-2020 раскритиковал Трампа.
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