Венесуэла: оппозиция ждет военных США, Трамп с вторжением медлит

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хотел бы устраивать военное вторжение в Венесуэлу . Между тем лидер венесуэльской оппозиции не исключает вмешательства вооруженных сил иностранных государств и призывает к демонстрациям около воинских частей.

По словам Трампа, Вашингтон может и по-другому (не военным путем) сменить власть в Каракасе, у Белого дома есть для этого "множество вариантов, в том числе очень жестких".

Пентагон готов в любую минуту начать военную операцию в Венесуэле, ведомство ждет лишь приказа Трампа. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео для обострения кризиса продолжает настаивать на том, что венесуэльские власти ничего не решают самостоятельно, якобы их контролируют тысячи кубинских и российских представителей.

Президент Венесуэлы уже заявлял, что слова Помпео — чистой воды провокация. Накануне Николас Мадуро обратился к военным и призвал их защищать страну, если Вашингтон снова попытается устроить в Венесуэле государственный переворот.

"Солдаты Родины, пришло время защищать нашу страну. Пора заявить всему миру, что вооруженные силы Венесуэлы едины как никогда и преданы законному правительству! А всех заговорщиков, пытавшихся устроить госпереворот и продавших себя за американские доллары — ждёт разгром и наказание", — заявил Николас Мадуро.

Между тем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не исключил возможности иностранного военного вмешательства.

"Я не исключаю возможность военной интервенции поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти", — заявил Гуайдо.

Он призвал своих сторонников провести в субботу демонстрации у воинских частей, чтобы призвать военнослужащих присоединиться к антиправительственным акциям протеста.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.