Трамп: Обама знал о вмешательстве РФ в американские выборы

Почему президент Обама ничего не предпринял в отношении России, когда в сентябре 2016 года был проинформирован ФБР — до ноябрьских выборов? Он ничего не сделал да и не собирался, — написал американский лидер в Twitter.

В апреле 2019 года специальный прокурор Роберт Мюллер объявил о завершении своего расследования о якобы причастности России к президентским выборам в США в 2016 году. В опубликованном отчёте сказано, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают компании «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям.

Как ранее писал News.ru, Роберт Мюллер посетовал на то, что краткое изложение его доклада не полностью передаёт смысл расследования. Об этом он заявил в письме генпрокурору Штатов Уильяму Барру.