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Трамп: Обама знал о вмешательстве РФ в американские выборы 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
Почему президент Обама ничего не предпринял в отношении России, когда в сентябре 2016 года был проинформирован ФБР — до ноябрьских выборов? Он ничего не сделал да и не собирался, — написал американский лидер в Twitter.
В апреле 2019 года специальный прокурор Роберт Мюллер объявил о завершении своего расследования о якобы причастности России к президентским выборам в США в 2016 году. В опубликованном отчёте сказано, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают компании «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям.
Как ранее писал News.ru, Роберт Мюллер посетовал на то, что краткое изложение его доклада не полностью передаёт смысл расследования. Об этом он заявил в письме генпрокурору Штатов Уильяму Барру.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Барак Обама , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР
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