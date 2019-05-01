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Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Ранее миграционная служба Швеции отказала художникам в предоставлении убежища, однако суд пересмотрел это решение.
"Я рада, что мои дети будут расти в безопасности, принимая во внимание развитие событий на родине", — заявила Джанян телеканалу.
Одним из поводов для просьбы об убежище Кнедляковский называл, в частности, свою акцию "Новый чекист", проведенную в декабре 2016 года — на статую Дзержинского он прикрепил скотчем белый крест. Местные власти расценили это как хулиганства, а автор акции провел 15 суток в краснодарском СИЗО.
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