Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Ранее миграционная служба Швеции отказала художникам в предоставлении убежища, однако суд пересмотрел это решение.
"Я рада, что мои дети будут расти в безопасности, принимая во внимание развитие событий на родине", — заявила Джанян телеканалу.
Одним из поводов для просьбы об убежище Кнедляковский называл, в частности, свою акцию "Новый чекист", проведенную в декабре 2016 года — на статую Дзержинского он прикрепил скотчем белый крест. Местные власти расценили это как хулиганства, а автор акции провел 15 суток в краснодарском СИЗО.