Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Глава МВД Украины закатил шикарную свадьбу в Италии на вилле миллиардеров.

Главный полицейский Украины Арсен Аваков устроил свадьбу сына Александра в роскошной вилле на берегу озера Комо в Италии. О мероприятии сообщил портал «Шарий.нет» со ссылкой на гостей торжества. Приглашенные гости рассказали, что им категорически запретили снимать происходящее и приносить фотоаппараты. Однако фотосвидетельства уже попали в сеть

Вилла Эрба расположена в престижнейшем городе Черноббьо, где ежегодно проходит международный форум Амброзетти. Несколько часов аренды стоят 12 тысяч евро.

Из-за прекрасных видов здесь часто снимают художественные фильмы. В частности, особняк можно увидеть в картине «12 друзей Оушена».

Александр Аваков ранее был фигурантом уголовного дела о коррупции. В 2017 году его обвинили в хищении при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Однако дело развалилось в суде.

В 2014 году националистические группировки устроили переворот на Украине, насильственно сместив президента Януковича.

Пришедшие к власти «борцы с беззаконием» в итоге сами погрязли в коррупции и обогатились за счет собственной страны, остающейся одной из самых бедных в Европе.