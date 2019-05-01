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Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины закатил шикарную свадьбу в Италии на вилле миллиардеров.
Главный полицейский Украины Арсен Аваков устроил свадьбу сына Александра в роскошной вилле на берегу озера Комо в Италии. О мероприятии сообщил портал «Шарий.нет» со ссылкой на гостей торжества. Приглашенные гости рассказали, что им категорически запретили снимать происходящее и приносить фотоаппараты. Однако фотосвидетельства уже попали в сеть.
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Вилла Эрба расположена в престижнейшем городе Черноббьо, где ежегодно проходит международный форум Амброзетти. Несколько часов аренды стоят 12 тысяч евро.
Из-за прекрасных видов здесь часто снимают художественные фильмы. В частности, особняк можно увидеть в картине «12 друзей Оушена».
Александр Аваков ранее был фигурантом уголовного дела о коррупции. В 2017 году его обвинили в хищении при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Однако дело развалилось в суде.
В 2014 году националистические группировки устроили переворот на Украине, насильственно сместив президента Януковича.
Пришедшие к власти «борцы с беззаконием» в итоге сами погрязли в коррупции и обогатились за счет собственной страны, остающейся одной из самых бедных в Европе.
Комментарии25
В мире , Украина , Арсен Аваков , МВД , Италия
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