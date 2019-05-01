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Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жителей Донбасса, которые получат гражданство России, необходимо лишать украинских паспортов. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины Юрий Грымчак.
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Он отметил, что Конституция Украины позволяет гражданам обладать паспортом только одной страны. «Поэтому те люди, которые будут получать или уже получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины», — добавил чиновник.
Грымчак считает, что решение российской стороны упростить выдачу паспортов жителям Донбасса нацелено на «дестабилизацию ситуации и легализацию действий боевиков». По его мнению, российское гражданство поможет «работникам оккупационной администрации Донбасса» избежать уголовного преследования со стороны Украины.
Президент России Владимир Путин 1 мая ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины, а 24 апреля упростил процесс получения гражданства России лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Территории ОРДЛО фактически контролируются представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Решение российского лидера вызвало резонанс в обществе: штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными, Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины, а в США назвали решение частью «оккупационного плана». Российская сторона заявляет, что мера носит гуманитарный характер.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ЕС
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