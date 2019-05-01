Марш националистов под лозунгом «Прочь из ЕС» проходит в Польше

Польские националисты организовали шествие под названием «Марш суверенитета» в центре столицы под лозунгом «Прочь из Евросоюза ».

Несколько тысяч участников собрались, чтобы выступить против приёма мусульманских мигрантов, введения европейской валюты и закрепления в конституции членства страны в ЕС. Сотрудники правоохранительных органов следят, чтобы акция не переросла в массовые драки.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский пытался запретить эту демонстрацию. Однако суд не удовлетворил его требование, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, Вашингтон и Варшава приняли решение об увеличении численности контингента американских военных на территории Польши. Об этом в эфире Польского телевидения заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.