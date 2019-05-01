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Марш националистов под лозунгом «Прочь из ЕС» проходит в Польше 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польские националисты организовали шествие под названием «Марш суверенитета» в центре столицы под лозунгом «Прочь из Евросоюза».
Несколько тысяч участников собрались, чтобы выступить против приёма мусульманских мигрантов, введения европейской валюты и закрепления в конституции членства страны в ЕС. Сотрудники правоохранительных органов следят, чтобы акция не переросла в массовые драки.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский пытался запретить эту демонстрацию. Однако суд не удовлетворил его требование, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, Вашингтон и Варшава приняли решение об увеличении численности контингента американских военных на территории Польши. Об этом в эфире Польского телевидения заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
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В мире , Европа , Происшествия , ЕС , МВД , ИТАР-ТАСС , Польша
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