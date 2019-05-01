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В Болгарии прошли первомайские митинги и шествия 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники первомайских митингов и шествий в Болгарии потребовали отставки правительства. Как сообщает корреспондент ТАСС, самой масштабной получилась акция оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) и профсоюзных организаций в Софии. В ней приняли участие несколько тысяч человек, приехавших в Софию со всей страны.
"На 1 мая нас собирает не только прошлое и настоящее, но, прежде всего, нас собирает будущее, наше общее желание изменить сегодняшний день, в котором плохо живут и учителя, и ученые, и медики, представители малого бизнеса и множество других рабочих людей", — заявила лидер БСП Корнелия Нинова, призвав правительство, виновное в низких доходах населения, к отставке.
В поздравлении гражданам страны в связи с Первомаем, президент Болгарии Румен Радев подчеркнул, что "труд остается недооцененным".
"Труд создал Болгарию, возрождал ее после войн, прославлял по всему миру, но сегодня он часто остается недооцененным. Сотни тысяч соотечественников уехали за границу в поисках достойных доходов, это необходимо изменить. Болгария должна ценить труд каждого своего гражданина. Борьба за достойные условия труда и его справедливую оплату продолжается", — сказал Радев.
Первомайские мероприятия проходят в среду в разных городах Болгарии.
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