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В WikiLeaks назвали шокирующим приговор Ассанжу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В WikiLeaks прокомментировали решение Лондонского суда по делу Джулиана Ассанжа. Там отметили, что приговор носит карательный характер, а слушание о его экстрадиции может быть несправедливым.
«Приговор Джулиану Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и карательный. У нас есть серьёзные опасения относительно того, будет ли слушание о его выдаче справедливым», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Ранее Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
По словам судьи, основатель WikiLeaks «стоил налогоплательщикам £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений».
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