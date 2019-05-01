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Чешский суд разрешил отелю не заселять россиян без признания Крыма украинским 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Конституционный суд Чехии не признал дискриминацией отказ владельца отеля Brioni Boutique Hotel в городе Острава в заселении граждан России. Об этом сказано на сайте пражской газеты Pravo.
Инцидент произошел еще в 2014 году, когда владелец гостиницы Томаш Крчмарж отказал в размещении 49 российским спортсменам. Он поместил на сайте отеля, а также при входе в здание объявление о том, что «с 24 марта граждане РФ размещаться в отеле не будут из-за аннексии Крыма». Томаш подчеркнул, что гости из России могут быть заселены при письменном заявлении о несогласии с присоединением полуострова.
Суд Чехии отметил, что такие действия являются «выражением политических взглядов в корректной форме» и дискриминацией это назвать нельзя, так как об отказе в размещении гостей предупредили заранее. Конституционный суд также напомнил, что Крым не является территорией РФ согласно официальной позиции республики.
Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного там референдума. За вхождение в состав России тогда проголосовало 96,77% избирателей Республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Республика Крым , Чехия
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