Чешский суд разрешил отелю не заселять россиян без признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии не признал дискриминацией отказ владельца отеля Brioni Boutique Hotel в городе Острава в заселении граждан России . Об этом сказано на сайте пражской газеты Pravo.

Инцидент произошел еще в 2014 году, когда владелец гостиницы Томаш Крчмарж отказал в размещении 49 российским спортсменам. Он поместил на сайте отеля, а также при входе в здание объявление о том, что «с 24 марта граждане РФ размещаться в отеле не будут из-за аннексии Крыма». Томаш подчеркнул, что гости из России могут быть заселены при письменном заявлении о несогласии с присоединением полуострова.

Суд Чехии отметил, что такие действия являются «выражением политических взглядов в корректной форме» и дискриминацией это назвать нельзя, так как об отказе в размещении гостей предупредили заранее. Конституционный суд также напомнил, что Крым не является территорией РФ согласно официальной позиции республики.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного там референдума. За вхождение в состав России тогда проголосовало 96,77% избирателей Республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя.