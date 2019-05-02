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Евросоюз выделит €18 млн на восстановление Сирии 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз одобрил программу объёмом €18 млн на финансирование работ по разминированию и водоснабжению освобождённых от террористов территорий в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.
ЕС одобрил новую программу в размере 18 млн евро для поддержки работы по стабилизации в районах, освобождённых от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) глобальной коалицией на северо-востоке Сирии, — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Как писал News.ru, санкционный режим Евросоюза может сыграть злую шутку с одной из стран — членов европейского объединения. Датскую компанию Dan-Bunkering подозревают в сознательном решении поставлять реактивное топливо для нужд союзников сирийской правительственной армии. Примерно за год датчане, как свидетельствует одно из независимых журналистских расследований, обеспечили лояльные баасистскому режиму силы как минимум 30 тыс. метрических тонн топлива. Есть все основания объявить компанию вне закона, говорят эксперты.
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В мире , Европа , ЕС , Исламское государство , Еврокомиссия , Дейр-Эз-Зор , Ракка , Сирия
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