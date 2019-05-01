Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской

Украинский предприниматель Игорь Коломойский высказал свои предположения насчет того, почему олигарх Александр Буряк продал супруге новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского Елене пентхаус в Крыму за полцены. сообщает Reuters.
Коломойский считает, что в банке Буряка не было ликвидности, и ему нужно было быстро собрать деньги. Как отмечает агентство, Коломойский не представил доказательств в поддержку этого утверждения.
Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в 2013 году купила трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Император» за $163.893, по цене $1.263 за квадратный метр.
Продавцом выступил олигарх и бывший депутат Александр Буряк.
В апреле 2019 года квартира была выставлена на продажу за $790.668 ($5.195 за квадратный метр), что в четыре раза дороже той суммы, в которую она обошлась Зеленской. Цена на такую недвижимость колеблется от $2.800 до $ 5 тыс. за квадратный метр.