Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский, которого на Украине подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", заявил РИА Новости, что не намерен просить политических убежищ в Европе.
"Многие преследуемые на Украине попытались куда-то уехать, в том числе в Брюссель, куда и меня приглашали. Но я уже заявлял о том, что не собираюсь просить политических убежищ в Европе, поскольку я верю в правосудие в Украине, поскольку у нас все же есть верховенство права", — сказал Доманский.
Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. Ранее юрист заявил, что не исключает своего задержания на Украине по возвращении из Брюсселя. Адвокат предположил, что это связано с его участием в деле Вышинского.
Заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для Доманского состоится 2 мая в 10.30 (совпадает с мск). Заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пройдет в тот же день в 13.30.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.