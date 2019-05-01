Адвокат Вышинского не собирается просить политического убежища в Европе

Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский , которого на Украине подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", заявил РИА Новости, что не намерен просить политических убежищ в Европе.

"Многие преследуемые на Украине попытались куда-то уехать, в том числе в Брюссель, куда и меня приглашали. Но я уже заявлял о том, что не собираюсь просить политических убежищ в Европе, поскольку я верю в правосудие в Украине, поскольку у нас все же есть верховенство права", — сказал Доманский.

Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко . Ранее юрист заявил, что не исключает своего задержания на Украине по возвращении из Брюсселя. Адвокат предположил, что это связано с его участием в деле Вышинского.

Заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для Доманского состоится 2 мая в 10.30 (совпадает с мск). Заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пройдет в тот же день в 13.30.