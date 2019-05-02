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Штаб Зеленского раскритиковал расследование о квартире его жены в Крыму 

Lenta.ru + ещё 29 36 минут назад
Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила квартиру в Крыму в 2013 году по рыночной цене, а не с большой скидкой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Зеленского, которое приводит «Украинская правда».
Представитель Зеленского подчеркнул, что женщина приобрела квартиру тогда, когда Крым еще входил в состав Украины, но из-за референдума, в результате которого полуостров стал российским, супруги никогда не пользовались этим жилищем.
«При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" — абсолютно безосновательна», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что квартира была официально задекларирована Зеленским.
О покупке Еленой Зеленской элитной квартиры в Крыму ранее сообщило агентство Reuters. По данным агентства, женщина приобрела недвижимость по цене, вдвое ниже рыночной — 163,8 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей). Сам Владимир Зеленский, как и его супруга, отказался от комментариев.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев не признает республику российской и называет случившееся аннексией.
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Комментарии1
В мире , Украина , Елена Зеленская , Владимир Зеленский , Reuters , Украинская правда , Республика Крым
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