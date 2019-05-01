Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию в связи с кишечной непроходимостью, передает РИА "Новости".
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля.
Ему была проведена лапароскопия.
"Он был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что операция прошла успешно.
Политику 82 года.
Ранее сам Берлускони заявил, что он в хорошей форме после сообщений о его госпитализации.