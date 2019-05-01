Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстренно прооперирован Берлускони 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию в связи с кишечной непроходимостью, передает РИА "Новости".
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля.
Ему была проведена лапароскопия.
"Он был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что операция прошла успешно.
Политику 82 года.
Ранее сам Берлускони заявил, что он в хорошей форме после сообщений о его госпитализации.
Газета.Ru: последние новости
Коломойский отреагировал на покупку Зеленскими пентхауса в Крыму Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В мире , Сильвио Берлускони , РИА Новости , Италия , Милан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ассанжу вынесли приговор7
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев44
Москвичей предупредили о резком падении давления
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской28
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского28
Видео
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество США
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Ассанжу вынесли приговор
Происшествия В мире
«Уберите руки от Алсу»
Шоу-бизнес
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской
В мире Украина
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Политика
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Происшествия
Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым
В мире Статьи
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро
Политика
«Голоса» мало? Алсу едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение