В Риге прошел марш против ликвидации русских школ

Маршем "За русские школы и социальную справедливость", который прошел по самой протяженной магистрали Риги , отметил 1 мая "Русский союз Латвии" публичную акцию, в которой приняло участие — по предварительным данным — более пяти тысяч манифестантов.

Выход на традиционную маевку людей мотивировало и апрельское решение Конституционного суда, который окончательно вынес вердикт о ликвидации образования на русском языке. Теперь в Латвии уроки на русском предполагается оставить лишь для двух предметов: русского языка и литературы, а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Лидер РСЛ и один из кандидатов на майских выборах в Европарламент Татьяна Жданок емко сформулировала программу своих единомышленников, подчеркнув в беседе с "РГ", что партия выступает "за Европу для всех народов и всех языков". Сейчас для партии, по ее словам, важнейшая задача — получить места для представителей русскоязычной общины в Европейском парламенте для ее дальнейшей консолидации в ЕС

Русское население двухмиллионной страны должно получить культурную и образовательную автономию, в том числе — право самим определять языки обучения в школах и выбирать язык общения с государством и самоуправлениями.

"Русские школы — мир в Латвии" — таков лейтмотив манифестации, подчеркивают ее участники. Они требуют прекратить преследования активистов Штаба защиты русских школ, педагогов и директоров учебных заведений, которые противодействуют введению норм дискриминирующей реформы образования.

Кстати, организаторы движения в защиту школ предложили родителям, которые готовы заявить свой протест, но при этом не хотели ассоциировать себя с конкретной политической силой, встать в самостоятельную первомайскую "родительскую шеренгу". Эту идею поддержал и председатель родительского форума Константин Чекушин, который еще накануне на своей странице в фейсбуке, обращаясь к правительству, подчеркнул, что старше поколение "не согласно с людоедским законом и не согласно с тем, чтобы страдали их дети".

Сопредседатель РСЛ, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов , которого цитируют местные источники, убежден в том, что совместными усилиями им удастся отстоять право национальных меньшинств обучать своих детей на родном языке. Он, в частности, привел в пример соседей по европейскому континенту, которым пришлось пройти сложный путь, отстаивая свои права и интересы. Баски, валлийцы, каталонцы, шотландцы — все они тоже боролись за право получать образование на родном языке.

Кстати, напомнил депутат, такая возможность предоставлена и жителям Южного Тироля, где в местных школах преподавание полностью ведется на немецком, а итальянский дети изучают как второй язык.

А вот латвийское правосудие, увы, оказалось неспособно гарантировать представителям нацменьшинств реализацию их неотъемлемых прав, была вынуждена констатировать на прошлой неделе российская дипмиссия в Риге. Решение КС, по мнению посольства, не только не способствует консолидации общества, а наоборот, лишь способно создать дополнительные проблемы для русскоязычных школьников и учителей.