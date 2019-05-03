Более 240 человек подписали письмо об освобождении Вышинского

Открытое письмо об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ко Всемирному дню свободы печати подписали более 240 человек, соответствующая петиция опубликована на сайте РИА Новости.

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая с 1994 года.

Письмо направлено новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Петицию подписали, в числе прочих, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня, RT и Sputnik Маргарита Симоньян, заместитель генерального директора телеканала "Россия-1" Сергей Брилев, гендиректор телеканала ТВЦ Юлия Быстрицкая, генеральный директор и главный редактор ТАСС Сергей Михайлов и Максим Филимонов, главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая, генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки, главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов, ведущие "России 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов, первый заместитель главного редактора портала "LIFE" Андрей Гридасов, журналисты-депутаты Госдумы — Петр Толстой, Евгений Примаков и Евгений Ревенко и многие другие.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.